Projeto é de autoria da vereadora Ivoneide Bernardino e atende 50 meninas de 15 anos de idade com ações sociais e o baile de debutantes

A fundação Sonhar e Realizar (Sonere) promoveu no início da noite deste sábado (03) o lançamento oficial da 5º edição do projeto “Sonho de menina sou debutante”, o evento ocorreu no auditório municipal e contou com a presença de centenas de pessoas.

De autoria da vereadora Ivoneide Bernardino, o projeto garante ações sociais como cursos profissionalizantes nas áreas de informática, maquiagem, manicure, e palestras sobre diversos temas, e outros e benefícios para 50 meninas de 15 anos de idade que são de famílias em situação de vulnerabilidade social, bem como a vestimenta para o tão sonhado baile de debutantes.

De acordo com o presidente da Sonere, Geovane Schu, o projeto terá a direção de três meses com a realização de várias atividades com a participantes, e a culminância será com o baile previsto para ocorrer no dia 10 de Maio. Outra novidade este ano, é que a família das meninas atendidas serão contempladas com cestas básicas durante os meses de atividades do projeto.

Feliz em ver que o projeto de sua autoria já se tornou tradução na cidade, a vereadora Ivoneide Bernardino destacou a alegria com o lançamento da 5ª edição. “Quero agradecer a Deus pela oportunidade de realizar mais uma edição deste projeto que trás esperança e realização de sonhos para centenas de meninas. Agradeço às fundações Sonere e Betel pela parceria, e também a todos os parceiros que nos ajudam a tornar o projeto em realidade”, disse a presidente.

A cerimônia de lançamento comandará pelas comunicadoras Saula Ferreira e Rayssa Gregório, e contou com a presença da secretária de planejamento Cláudia Teles, da Coordenadora do CRAS, Lígia Marreiro, da gestara da escola Messias Rodrigues, Nanda Aguiar, entre outras autoridades do município.

ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram