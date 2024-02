O governo do Estado, por meio pela Secretaria de Estado de Governo (Segov) e da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Cultura (SEE), e em parceria com outras secretarias e instituições, realizou na manhã deste sábado, 3, uma ação do programa Juntos pelo Acre. As atividades foram realizadas na escola João Mariano da Silva, no bairro Taquari, em Rio Branco.

Por meio da Secretaria Adjunta de Articulação Esportiva e Juventude, o Estado realizou duas competições, uma de futsal e outra de vôlei na quadra da escola. Ao total participaram do torneio oito equipes de futsal e dez equipes de vôlei.



A ação esportiva da Secretaria Adjunta de Articulação Esportiva foi realizada em parceria com a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) por meio do programa Guardiões da Paz. A mesma parceria já foi desenvolvida com jovens com idade de até 17 anos nos bairros Defesa Civil e Cidade do Povo.

O diretor de esportes da Secretaria Adjunta, Glauber Feitoza, explicou que se trata da terceira ação do Juntos pelo Acre, em que a secretaria levou toda a sua estrutura para que as ações pudessem ser desenvolvidas. “Estamos aqui promovendo lazer e atividades físicas para essa comunidade”, destacou.

“Nessa ação estamos identificando os talentos dentro da comunidade para que através da atividade esportiva possamos estar juntos das pessoas e também gerar oportunidades para que que essas crianças não venham a entrar na criminalidade”, concluiu o diretor.

