Dois homens ainda não identificados perderam a vida em um trágico acidente na tarde desta sexta-feira (2), na BR-364, entre Tarauacá e Feijó, interior do Acre. O incidente envolveu um caminhão de uma empresa de refrigerantes e um carro modelo Strada de uma casa agropecuária.

De acordo com informações preliminares, o caminhão, carregado com refrigerantes, seguia no sentido Cruzeiro do Sul/Rio Branco quando o veículo Strada invadiu a pista contrária, resultando em uma colisão frontal. O caminhão tombou, enquanto o carro de passeio ficou completamente destruído. Ambos os ocupantes do Strada, o motorista e o passageiro, perderam a vida no local.

Populares que passavam pela rodovia acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços das equipes de socorro, os dois ocupantes do veículo de passeio foram declarados mortos no local. Surpreendentemente, o motorista do caminhão saiu ileso.

A PRF isolou a área para a realização da perícia, e o Rabecão do Instituto Médico Legal (IML) compareceu com a equipe de Polícia Técnica Científica para realizar exames cadavéricos. Os corpos serão levados para Cruzeiro do Sul.

Por AcreOnline.net

