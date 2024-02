Representada pela presidente Ivoneide Bernardino, o 1º vice-presidente Carlos Belliza, e o 1º secretário Alípio Gomes, a mesa diretora da câmara municipal de de Sena Madureira se reuniu com conselheiro do tribunal de contas do estado (TCE), Valmir Gomes Ribeiro, na manhã desta sexta-feira (02) em Rio Branco.

Durante a conversa, que também contou com a presença do procurador jurídico, Dr. Raimundo Monteiro, da diretora financeira, Valéria Diniz, e da controladora interna, Rizeneuma Oliveira, a presidente buscou informações sobre a nova lei de licitações de n° 14.133/2021.

“Estamos com nosso jurídico e a nova equipe administrativa buscando se inteirar sobre a nova lei de licitações para que possamos continuar trabalhando com responsabilidade e dentro do que a lei determina. Agradeço ao conselheiro Valmir Ribeiro pela ótima recepção, e por nos tirar algumas dúvidas quanto ao tema”, disse a presidente.

Vale destacar que a nova lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

