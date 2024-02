Dessa vez uma moto conduzida por uma rapaz que vinha de um ramal colidiu com o senhor Francisco Pereira do Nascimento, 54 anos de idade, morador do Rio Macauã.

O condutor da motocicleta que ia no sentido Centro, na Rua Maranhão, próximo a Baixada do Cristo Libertador colidiu com o senhor Francisco que sem observar a passagem da moto tentou atravessar a Rua e após o choque caiu batendo a cabeça no paralelepípedo (meio fio) e ficando desacordado.

A Unidade Móvel do SAMU atendeu rapidamente a ocorrência.

O senhor Francisco apresentou escoriações pelo corpo e estava sangrando pelo nariz e ouvido e está em observação no hospital João Câncio Fernandes tendo toda a atenção e atendimento necessário.

A qualquer momento mais informações.

Via zap: Aldemir da Silva

