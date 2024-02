HORÓSCOPO – 02.02.24

Os aquarianos são geralmente, serenos e tranqüilos e não apreciam as brigas e

discussões. Isto não quer dizer, porém, que tenham uma natureza pacífica e

resignada; ao contrário, irritam-se facilmente e sua cólera, embora rara, é intensa,

silenciosa, violenta e muito perigosa. Os aquarianos desconhecem a vingança e

preferem desprezar e ignorar seus inimigos, não dando ao trabalho de persegui-

los.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa espontânea, e procura sempre ajudar os mais necessitados. Tem

um forte senso de observação. Busca sempre novos desafios. Para ele nada é

tão bom que não possa ser aperfeiçoado. Decidido, inteligente e vitorioso.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina. Adie todo

tipo de inovação profissional. Evite gastos fora do orçamento. Controle o que fala

para não magoar a pessoa amada e família. Dê atenção à saúde.

Áries – Os setores financeiro e profissional estão bem colocados, convites

para negociações. Clima seguro com seu amor, os astros prometem

novidades. Suas finanças ajudam a equilibrar a vida familiar. C. 301 M. 4032

Touro – O período é de calmaria, solução de muitos projetos de negócios.

Positivo para parceria ou sociedade, conseguirá passar sua força e

determinação para ganhar dinheiro. Sensualidade no amor. C. 552 M. 1991

Gêmeos – O momento é propício para renovar os negócios, trabalho e contar

com o sucesso. Pode e abrir novas frentes profissionais. Relaxe e aproveite.

Amor tranquilo. Tente na loteria. C. 986 M. 3329

Câncer – Você precisa ser mais participativo no trabalho. Sua comunicação

deve fluir. Resolva os problemas da família com atitudes positivas. Seja mais

atencioso com seu amor. Conte com Libra. C. 193 M. 9811

Leão – Dia positivo para dar continuidade nos negócios e acertos profissionais.

Facilidade para resolver antigas pendências, contar com sócios, colegas de

trabalho ou superiores. Melhora a vida afetiva. C. 208 M. 4640

Virgem – Nesta fase você passa por uma influência positiva que melhora o

trabalho. Receberá apoio, incluindo quem é funcionário. Afaste as atitudes

negativas e viva bem com todos. Carinhos com seu amor. C. 434 M. 2798

Libra – A Lua no seu signo traz tranquilidade no relacionamento familiar.

Positivo para compras domésticas e de uso pessoal. Programe o Carnaval com

viagens e visitas a parentes. Amor sensual. C. 525 M. 8273

Escorpião – O dia é de alerta, evite qualquer tipo de discussão com a família.

Modere suas exigências no setor profissional. Fase de muito trabalho, mas vá

com calma. Evite viagens e gastos. Amor neutro. C. 042 M. 5604

Sagitário – O dia é bem tranquilo no trabalho e no lar. Prestígio aumentando

com familiares. Excelente para compras, viagens, decisões financeiras e para

sair da rotina. Energia de sobra. Amor ideal. C. 780 M. 6155

Capricórnio – Seus esforços serão recompensados com chance de negócios

vantajosos, entrada extra de dinheiro e muitos acertos familiares. O amor vem

com solução de antigos problemas. Saúde ótima. C. 879 M. 0587

Aquário – Você já sentiu que deve ter calma no lar e no trabalho. Tudo

caminha para uma solução, só que precisará de maior equilíbrio emocional.

Não discuta no amor. Tenha cautela com a saúde. C. 415 M. 7264

Peixes – Fase que o Sol o desfavorece e você deve ter bom senso para não

criar impasses no trabalho ou negócios. Não espere apoio da família, faça sua

parte com desprendimento. Amor em paz. C. 167 M. 2476

Dirce Alves

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram