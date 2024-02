A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Senador Guiomard, efetuou na tarde do dia, 31, a prisão em flagrante do nacional J.D.S.O., de 47 anos, por violar sua tornozeleira eletrônica e invadir a residência de seu irmão em posse de uma arma branca, com a intenção de vitimar sua cunhada.

O suspeito foi detido após arrombar uma janela da casa da vítima, apresentando-se de forma agressiva e portando uma faca. A rápida intervenção policial evitou uma tragédia iminente, garantindo a segurança dos moradores da residência.

Posteriormente à prisão, J.D.S.O., foi conduzido à delegacia, onde foi realizado o devido registro da ocorrência. Na manhã desta quinta-feira, 1, o indivíduo passou por audiência de custódia, resultando na decretação de sua prisão preventiva.

Vale destacar que o homem já estava sob o radar das autoridades, pois, no dia anterior à sua prisão, havia invadido a residência do seu próprio pai, resultado no registro de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). A PCAC reitera seu compromisso em coibir crimes desta natureza, e continuará trabalhando incansavelmente para assegurar a tranquilidade da população.

Assessoria/ PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram