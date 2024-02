Gleiciane Silva da Silva, 26, que estava grávida de 2 meses foi executada com pelo menos dez tiros de pistola 9mm e 350, na madrugada desta sexta-feira (2), na rua Judéia, bairro Santo Agostinho, zona oeste da capital amazonense. No momento do crime, vítima dormia com o namorado e o filho de 3 anos.

De acordo com policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime aconteceu na madrugada desta sexta-ferira, por volta de 4h, quando ao menos dez homens chegaram em dois veículos e invadiram a casa da vítima para executá-la. A mulher estava dormindo com o namorado e o filho, uma criança de apenas 3 anos. Ela foi atingida com pelo menos dez disparos de pistola de 9mm e 350.

Segundo ainda informações, os criminosos se passaram por polícias e arrastaram a mulher da cama até a cozinha. A vítima dormia abraçada com o filho e os suspeitos pediram que ela largasse a criança antes de ser executada. O namorado de Gleiciane foi levado para fora da casa. O homem se desesperou e correu. Na fuga, vários disparos de arma de fogo foram efetuados contra ele, mas o homem não chegou a ser atingido.

A vítima morava com a mãe e estava com o namorado e o filho no momento do crime.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo.

O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS).

Fonte: D24am

