Já se passaram em torno de sete dias da data do ocorrido e até a manhã desta quinta-feira (1º) ninguém havia comparecido à sede do IML para liberar o corpo do braçal Fábio Profiro da Silva, 30 anos. Na noite de quinta-feira da semana passada, ele foi morto em sua casa que fica no km 01, Ramal do Mucuripe, zona rural de Sena Madureira.

Em seu registro de nascimento consta que Fábio é natural da cidade de Xapuri. No documento aparece somente o nome de sua mãe: Lindalva Profiro da Silva. Causa estranheza o fato de nem mesmo sua companheira ter comparecido ao IML para os procedimentos de praxe.

Segundo consta, o corpo pode permanecer no Instituto Médico Legal por 15 dias. Caso não compareça nenhum parente, será sepultado como indigente.

Fábio Profiro foi morto a tiros e perfurações. Até agora o autor do crime ainda não foi localizado pela polícia. A vítima já tinha passagens pela polícia.

