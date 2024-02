Sob o comando da presidente Ivoneide Bernardino, a câmara municipal de Sena Madureira realizou nesta quinta-feira (01) a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2024. A solenidade contou com a presença dos vereadores, e outras autoridades do município, dentre elas, o secretário municipal de finanças, Dr. Getulião Saraiva, que representando o executivo municipal leu a mensagem governamental.

Com o plenário recebendo boa presença de público, a presidente abriu os trabalhos ressaltando os avanços obtidos em sua gestão à frente do parlamento mirim, como a aprovação dos projetos que viabilizaram a doação de um terreno para a construção do Hospital do Rim, e a implantação da casa de apoio em Rio Branco para pacientes que vão em busca de tratamento de saúde. Ela também destacou a aquisição do primeiro veículo da história do poder legislativo, e outras conquistas importantes.

Em seguida, os parlamentares usaram a tribuna e durante 5 minutos fizeram suas considerações e anseios para o corrente ano. Com ênfase na solicitação de obras nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, dentre outras.

Quem também esteve presente foi delegado de polícia civil, Dr. Tiago Parente, a representantes do corpo de bombeiros, associação de moradores, pastores, e a comunidade em geral.

