Em vídeo compartilhado em suas redes sociais, a cantora Manu Batidão falou sobre sua estreia no Acre. O vídeo foi gravado após a cantora fazer um show no aniversário de Lucas Guimarães, esposo de Carlinhos Maia na noite desta terça-feira (30).

No aeroporto, com destino a Belém do Pará, a cantora falou sobre a sua apresentação no Acre, que acontece nesta sexta-feira (2) no estacionamento do Arena da Floresta em Rio Branco.

“Neste final de semana, eu vou para uma terra muito querida, vou cantar no Acre. Tô super ansiosa, é minha primeira vez, e vai ser lindo”, disse Manu.

Veja o vídeo:

O evento tem pré-show com Eduardo Casseb, Forró Pegada Prime e Trio Furacão do Forró. Veja mais informações sobre ingressos:

