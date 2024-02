Um vídeo publicado nas redes sociais do jornalista Mariano Maciel, mostra um homem que viajou escondido no estepe de um caminhão. O destino final do rapaz seria Rio Branco, a capital do Acre.

O homem só foi descoberto após o caminhoneiro encontrar o homem escondido durante uma parada em Cárceres, no Mato Grosso. Não há informações sobre em qual cidade o homem ‘embarcou’ e nem quantos quilômetros ele viajou.

Veja o vídeo:

ContilNet

