Um trágico acidente na estrada Estiburema, no perímetro urbano de Sena Madureira, deixou o jovem Norivaldo da Silva Coelho, de 23 anos, em estado grave, e com a perna esquerda amputada, segundo informou a família do mesmo.

Norivaldo estava na companhia de uma adolescente de 14 anos, ambos em uma motocicleta XTZ preta, quando colidiram com um carro branco conduzido por um homem, que se evadiu do local, na madrugada da última segunda-feira (29).

O impacto resultou em sérias lesões para ambos os ocupantes da motocicleta, com Norivaldo sofrendo uma fratura exposta na perna esquerda abaixo do joelho, enquanto o adolescente também teve uma perna fraturada. Apesar dos esforços médicos em Sena Madureira e posteriormente em Rio Branco, onde Norivaldo foi encaminhado, a equipe médica teve que realizar a dolorosa decisão de amputar a perna esquerda do jovem, dada a gravidade da fratura.

Os familiares de Norivaldo relataram que, mesmo com as tentativas de salvamento em ambos os locais, não foi possível preservar a perna do jovem. Atualmente, Norivaldo está em tratamento na capital acriana, enfrentando os desafios da recuperação após a intervenção cirúrgica.

Por Radar 104

