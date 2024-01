O aquariano positivo preza a amizade e o companheirismo, aqueles de quem são amigos podem estar seguros de sua lealdade. Tem satisfação em conhecer novas pessoas e trocar idéias, possuem um forte instinto grupal que os direciona ao convívio social e à convivência social. De natureza intelectual o aquariano acaba por tem um grupo de satélites que procuram seu convívio por admirarem sua inteligência e cultura.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com energia. Alcançará lugar de destaque no mundo profissional. A comunicação e versatilidade são seus pontos fortes. Gosta das aventuras, viagens e tudo o que trouxer novas experiências. Audacioso, dinâmico e eficiente.

Alerta

Os librianos continuam recebendo a influência do alerta, e a rotina deve ser sua companheira durante este período negativo. Adie todo tipo de negociação ou mudanças no trabalho. Procure ter um diálogo tranquilo com seu par afetivo.

Áries – Marte, seu planeta na sua positiva 10ª casa, é sinal de progresso e de uma fase feliz. Você ainda tem Vênus e Mercúrio abrindo seus caminhos profissionais. Obstáculos vencidos no amor. C. 941 M. 0735

Touro – O astral é favorável para dar continuidade nos projetos financeiros e contar com apoio. Não faltará coragem para decidir sobre sua profissão. A família espera por mais atenção. Vênus, anuncia alegrias no amor. C. 012 M. 1591

Gêmeos – Você passa bem o dia e pode sair para compras, acertos no trabalho e pensar em novos negócios. Não tenha receio de assumir compromisso profissional. Positivo para viagens e decisões no amor. C. 732 M. 3698

Câncer – Nesta fase você se sente esgotado pelos compromissos assumidos no trabalho. Evite fazer mudanças sob impulso. Cuide mais da alimentação e se possível pratique esportes. Amor com lealdade. C. 909 M. 6210

Leão – O setor profissional pode ser favorecido neste dia, conte com ajuda inesperada nos negócios e espere mudanças financeiras. Cuidado para não atrair ciúmes do seu amor. Saúde ótima. C. 554 M. 4067

Virgem – Você terá um bom dia. A Lua brilha intensamente no lar e dá espaço para a participação de todos nos negócios. Conte com Touro e Áries. Com seu amor mais carinhos e paixão. Cuide da saúde. C. 290 M. 5486

Libra – O dia é de alerta, evite se desgastar com problemas da família. As influências hoje são contraditórias. Avalie com cautela onde pisa, ou poderá ter dificuldades financeiras. C. 646 M. 2562

Escorpião – O astral hoje é de descontração, positivo para compras domésticas e encontro de familiares. Sucesso garantido nos negócios e entrada de dinheiro. Novas ideias sobre o trabalho. Amor com descontração. C. 365 M. 9327

Sagitário – As vibrações devem aumentar sua intuição e você pode sair da rotina realizando compras, viagens, encontro de parentes e amigos. Sucesso profissional e financeiro. Descontração no amor. C. 076 M. 1102

Capricórnio – Você vai mostrar uma grande capacidade para gerir seus negócios. Sucesso garantido na sua profissão. Bom astral para ganhar dinheiro. Amor em alto astral. C. 823 M. 6879

Aquário – Boas expectativas para acertar as finanças, o trabalho e vida familiar. Todos buscam apoio em você, evite agir com agressividade. Não discuta com Libra, Câncer e Peixes. Calma no amor, evite brigas. C. 217 M. 3043

Peixes – O período exige silêncio e concentração no trabalho e lar. Nem tudo que você planejou vai corresponder à realidade. Acredite na sua força interior e evite discussões com a família e seu amor. C. 483 M. 7954

Por: Dircel Alves

