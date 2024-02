Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 31, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen/AC), publicou a convocação para a prova de aptidão física para o cargo de agente de Polícia Penal do Edital n.º 001/2023 – Sead/Iapen, de 19 de junho de 2023.

A prova de aptidão física será em 4 de março de 2024 e os candidatos devem comparecer no local designado com trajes adequados. O cartão de convocação com detalhes estará disponível no endereço eletrônico: Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (ibfc.org.br) na aba Local de Prova em 31 de janeiro. A ordem dos candidatos classificados para a prova é especificada por cargo, inscrição e nome. Confira: https://drive.google.com/file/d/1Rz8mYcdY5SCPKZ74Q4wfN89Rz_64hzbq/view?usp=sharing

Todos os candidatos deverão portar documento original de identificação oficial com foto, utilizado no ato da inscrição e atestado médico nominal ao candidato, emitido com, no máximo, 30 dias de antecedência à data do seu teste, devidamente assinado e carimbado por médico, constando visivelmente o número do registro do profissional no Conselho Regional de Medicina (CRM), especificando que o candidato está apto para realizar esforço físico. Não será realizada segunda chamada, candidatos ausentes serão eliminados.

Diante de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 15h, ou por e-mail: [email protected]. Para consultar informações gerais dos demais editais publicados e seus anexos, acesse o link: Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (ibfc.org.br).

Ingrid Andrade Agência de Noticias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram