O estudante do curso de Engenharia Civil da Ufac, Eduardo Félix, foi premiado com R$ 30 mil pela 1ª colocação no Demo Day Inova Amazônia, programa voltado a ideias inovadoras, sustentáveis e de impacto positivo na economia amazônica, realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae-AC). A premiação ocorreu na última segunda-feira, 29, no auditório do Sebrae-AC, em Rio Branco.

O aluno concorreu no Módulo Ideação, destinado a potenciais empreendedores e pesquisadores que ainda não possuem seu produto ou negócio no mercado. O projeto do discente, intitulado Altaneira Piscicultura, destacou-se pela elaboração de um aparelho para o controle automático de temperatura, metais pesados e microrganismos presentes na água usada na piscicultura.

Atualmente, a iniciativa está na fase final de desenvolvimento e em breve será patenteada. O acadêmico salientou que a ideia é transformá-la em política pública. “Para que famílias consigam ter mais essa fonte de renda e alimentação”. Ele também ressaltou a importância dos professores do curso de Engenharia Civil no andamento do empreendimento. “Os professores Camilo Lelis e Marconi Gomes orientaram-me para desenvolver a pesquisa.”

(William Azevedo, estagiário Ascom/Ufac)

