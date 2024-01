Dois detentos assumiram a autoria pela morte dos presos Antônio Gedenilson Simplício da Mota, de 48 anos, o Huck, e Diogo Lopes Nascimento, de 25 anos, que ocorreram no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), na última sexta-feira (26), em Rio Branco,

Os autores do crime se tratam de Jonas Santos da Silva e Marcelo Maia da Costa. O último nome é considerado “matador do presídio”, e este já seria o terceiro homicídio cometido por ele em menos de cinco meses no complexo.

Em agosto de 2022, Marcelo Maia, em parceria com outro detento, assumiu o assassinato de outro presidiário, Edvan da Silva Dias, que foi assassinado a golpes de estoque. Pela morte, Marcelo e seu comparsa passaram a ser réus no dia 10 de outubro de 2023.

O primeiro crime aconteceu no mesmo local em que ocorreu as mortes de Antônio e Diogo, padrasto e enteado, no pavilhão K, também durante o banho de sol.

Relembre o crime ocorrido na sexta-feira

Segundo nota divulgada pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), após o retorno do banho de sol, houve um desentendimento entre presos da cela, 7, do pavilhão K, da Unidade de Regime Fechado (URF) do Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde dois presos foram agredidos com estoques.

A situação foi contida pelos policiais penais que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para atendimento aos presos Antônio Gedenilson Simplício e Diego Lopes do Nascimento. No entanto, tais detentos não resistiram aos ferimentos e morreram.

