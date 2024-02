A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigação Criminal-NEIC, apreendeu na noite da última terça-feira, 30, uma razoável quantidade de entorpecentes no bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul.

Após levantamentos investigativos que apontavam o Trapiche da Lagoa como sendo um local onde se estaria comercializando entorpecentes, a equipe policial, juntamente com as demais forças de segurança (Polícia Militar e Polícia Penal) iniciaram uma incursão no terreno, onde foi percebido que pessoas que ali estavam passaram a correr, se embrenhando nas vielas do local ao perceberem a presença da Polícia.

A Equipe policial se deparou com uma sacola onde em seu interior continha uma substância esverdeada aparentando ser maconha.

Ato contínuo, foi constatado diversos invólucros de substância aparentando ser cloridrato de cocaína e mais uma sacola contendo algumas pedras de Oxidado de cocaína.

Insta ainda salientar que não foi possível identificar nenhuma das pessoas que empreenderam fuga, haja vista o local ser de acesso visual comprometido por conta da geografia do terreno.

Foram apreendidos:

• 0,090kg (Noventa gramas) de cocaína – R$ 1.800,00;

• 0,400kg (Quatrocentos gramas) de Skank – R$ 4.000,00;

• 0,400kg (Quatrocentos gramas) de oxidado de cocaína – R$ 4.000,00;

O material apreendido foi entregue na Delegacia Geral de Polícia Civil para a lavratura dos procedimentos cabíveis.

Assessoria/ PCAC

