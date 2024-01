Um caminhão da empresa MSM bitrem carregado com brita, que está a serviço do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, causou um acidente na manhã desta terça-feira, 30, na Via Verde, em Rio Branco, na altura do depósito dos Correios.

A reportagem do ac24horas foi testemunha do momento que a roda da carreta demonstrava instabilidade. Motoristas de outros veículos que transitavam atrás da carreta tentaram, em vão, alertar o motorista com buzinas e luzes, mas o cumprimento do caminhão e o barulho, somado à chuva que caía no momento, dificultaram a comunicação.

Cerca de 500 metros depois do início do problema, a roda se soltou e colidiu com uma moto e um carro que estavam estacionados em frente o depósito do correio. O motorista não percebeu o acidente e continuou trafegando por mais de 1 quilômetro, quando foi parado por outros motoristas. Ele retornou ao local do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal disse aos proprietários da moto e do carro que não vai comparecer ao local, já que não há vítimas feridas. Mas disse que enviaria um link por WhatsApp para envio de fotos, na confecção da ocorrência.

Whidy Melo

