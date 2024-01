Na manhã de ontem (29/01/2024), foi deflagrada a primeira fase da Operação Walter Arce, ocasião em que foram cumpridos 06 mandados de busca e apreensão e 04 pessoas foram presas suspeitas de participarem crimes que vêm ocorrendo na região conhecida como Assentamento Walter Arce.

A investigação teve início após a morte de um jovem ocorrida mês de junho de 2023. Dias depois, o principal suspeito foi preso e as investigações avançaram. Durante as diligências, os investigadores da Polícia Civil de Bujari descobriram que no local havia um bando criminoso que estava praticando uma série de crimes, dentre eles: roubos, comércio irregular de arma de fogo, homicídios, ameaças e organização criminosa.

Nesta senda, o Delegado responsável pela investigação, representou pelas prisões, cujos mandados foram cumpridos no dia de ontem.

Segunda a Autoridade Policial, outras Operações já foram realizadas no local a fim de trazer tranquilidade para os moradores, porém, o referido grupo estava progredindo na prática de crimes, sendo de extrema importância a intervenção policial. Ademais, disse as investigações continuam.

PCAC Bujari

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram