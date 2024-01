Aquário é o signo da amizade e eles certamente valorizam seus amigos. Têm o dom de fazer as pessoas se sentirem aceitas e amadas. Não tentam mudá-las, assim como não aceitam a inveja, e tendem a juntar um grupo inusitado e eclético de amigos. gostam de ter muitos amigos. Pode haver um ou outro especial, mas ninguém que queira se aproximar de um nativo deste signo, conseguirá entender o estranho misto de amabilidade e distanciamento de sua natureza

Quem nasceu hoje

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta e os astros aconselham a rotina nesta fase desfavorável. Procure analisar com calma o andamento do seu trabalho. Evite entrar em confronto com seu par afetivo e família. Saúde em baixa.

Áries – Dia positivo para organizar mudanças no trabalho e abrir novas frentes de negócios. Você passa por uma fase de sucesso, que vai até o fim de fevereiro. Boas energias com a família. Amor criativo. C. 520 M. 3054

Touro – Fase que estará mais ousado na busca do equilíbrio financeiro, conseguirá realizar seus projetos, incluindo imóveis, decoração ou alimentos. Conte com Virgem, Aquário e Leão. Bom astral no amor. C. 293 M. 0615

Gêmeos – Sua vida familiar esta ativada, resolverá a maior parte dos seus projetos. Ótimo humor, o que deve trazer oportunidades com sócios ou funcionários. Bom para viagens. Amor com carinhos. C. 872 M. 7486

Câncer – O dia começa emperrado, mas com o passar das horas se sentirá livre para realizar seus negócios e trabalho. Participação dos parceiros nos seus projetos financeiros. Decisões afetivas em alta. C. 364 M. 8179

Leão – Suas experiências trarão maior conhecimento das suas potencialidades no trabalho e chances de melhorar os ganhos. Bons ventos sopram para solucionar seus problemas. Solte-se mais no amor. C. 048 M. 5931

Virgem – Novas responsabilidades na sua vida profissional, começa uma fase de muito trabalho e de sucesso. Use o diálogo com a família e não seja radical. Amor totalmente positivo e feliz. Tente na loteria. C. 151 M. 9592

Libra – Você passa pelo alerta e deve ficar na rotina, os aborrecimentos podem abalar sua saúde. Evite compras, viagens, mudanças e discussões com o seu amor. Controle as exigências com a família. C. 985 M. 1762

Escorpião – Dia positivo no trabalho, momento para planejar novos negócios. Cuidado com os invejosos, não comente sobre seus projetos. Estudos e contatos em alta. Grande força de decisão no amor. C. 624 M. 2340

Sagitário – Nesta fase estará pronto para usufruir novas atividades tanto nos negócios como do trabalho, principalmente em grupo. Descontração para viagens, compra e visitas. Forte intimidade no amor. C. 936 M. 7028

Capricórnio – Você é um privilegiado desta fase e deve aproveitar para realizar negócios, projetos e até viver um grande amor. Descontração é a palavra atual. Tire os bloqueios da sua mente e seja feliz no lar. C. 413 M. 6897

Aquário – A influência atual de Marte, Mercúrio e Vênus na sua desfavorável 12ª casa, indicam problemas dos mais variados, portanto a rotina e a determinação devem ser suas aliadas. Seja prestativo. C. 057 M. 5401

Peixes – Dia que deve evitar intrigas no ambiente que vive. Empregue mais ação para obter o que deseja. Faça tudo com calma e controle as exigências com a sua família e também com a pessoa amada. C. 709 M. 4274

Por: Dircel Alves

