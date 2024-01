O governador Gladson Cameli se reuniu em Brasília, na última segunda-feira, 29, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acompanhado da deputada federal, Socorro Neri, que protocolou requerimento urgente para apreciação do projeto de doação de área federal ao Estado do Acre.



O objetivo do encontro foi discutir e viabilizar o andamento do projeto que autoriza a doação ao Acre da área remanescente da Gleba Seringal Afluente, para implantação de Unidade de Conservação de Uso Sustentável (UC). A região em questão possui cerca de 155 mil hectares e está localizada nos municípios de Feijó e Manoel Urbano.

“Estamos aqui para solicitar apoio do presidente Arthur Lira e reforçar o requerimento feito pela deputada federal Socorro Neri, enviado à Câmara dos Deputados, para aprovação urgente do projeto de doação da área que vai contribuir com nossas políticas públicas ambientais”, esclarece Cameli.

As UC constituem um espaço territorial e são protegidas por lei, com o objetivo de conservar a biodiversidade e recursos naturais. Elas admitem a presença de moradores e a exploração sustentável dos recursos renováveis.

Também estiveram presentes no encontro o procurador Regional em Brasília, João Paulo Setti Aguiar; o chefe de gabinete do governador, José Messias; e a secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa.

Por Hadassa Menezes- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom

