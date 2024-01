Jorge Alves de Farias, 80 anos, ainda praticava esporte e era muito conhecido na cidade de Sena Madureira, mesmo sendo da melhor idade, todos os finais de semana ele jogava futebol com seus amigos na Associação Atlética do Banco do Brasil AABB.

o acidente aconteceu na tarde da última segunda-feira (29) ele foi atropelado por uma motocicleta quando atravessava Avenida Guanabara, próximo à praça do Bosque.

Segundo foi apurado a motocicleta era pilotada por um mototaxista que ainda não teve seu nome revelado, a vítima ainda foi socorrida pelo SAMU, mais não resistiu e foi óbito.

por Acreonline.net

