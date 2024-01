O tradicional Carnaval de rua é um dos eventos culturais mais aguardados pela população de Sena Madureira. Este ano, as cinco noites de folia vão ocorrer entre os dias 9 e 13 de fevereiro na Avenida Avelino Chaves em frente a praça 25 de Setembro, local preparado para receber um grande número de foliões.

Na manhã da última segunda-feira, 29, o secretário de finanças Getulião Saraiva esteve representando o prefeito Mazinho Serafim (PODEMOS), em reunião junto com os órgãos de segurança para tratar sobre a programação da festa.

O Carnaval de rua é uma realização da Prefeitura Municipal através da empresa Wagner Produções e Eventos que ficará à frente da organização e estrutura do local.

“Por determinação do prefeito Mazinho Serafim estamos à frente da comissão organizadora junto com os demais secretários, ajustando os últimos detalhes para a realização do tradicional Carnaval de rua da nossa cidade. Esse é o compromisso da gestão em proporcionar a nossa população um evento agradável, feito com muito carinho para que todos possam se divertir com total segurança”, disse o secretário Getulião Saraiva.

A reunião contou com a presença do vereador Alípio Gomes , representando a Câmara de vereadores, dos secretários Lourdes Gregório (Cultura), Ecinairo Carvalho (Produção), Juza Bispo (Meio Ambiente) e Adevaldo Rodrigues (Semsur). Além dos comandantes Ivanise Pontes da Polícia Militar (8º BPM) e Gustavo Marinho do Corpo de Bombeiros.

Assessoria

