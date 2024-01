Na manhã desta terça-feira, uma equipe da Polícia Civil de Manoel Urbano agiu de forma eficiente ao frustrar um plano de tráfico de drogas que tinha como destino a cidade de Santa Rosa do Purus. As autoridades locais receberam informações estratégicas sobre o transporte ilícito de entorpecentes por meio de um avião, o que levou a uma operação bem-sucedida.

As diligências conduzidas pelos agentes resultaram na apreensão de uma quantidade significativa de drogas ilícitas, que, segundo as investigações, foram preparadas a serem embarcadas com destino à cidade alvo do tráfico. A polícia ainda não divulgou detalhes sobre os tipos específicos de substâncias apreendidas, mas ressaltou que se tratava de uma operação de grande importância para interromper o fluxo ilegal de entorpecentes na região.

Por AcreOnline.net

