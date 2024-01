Pela primeira vez na história, a soja foi o principal produto exportado pelo Acre. Em 2023, o valor alcançado com a comercialização do grão chegou a US$ 18,8 milhões. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e de Serviços.

Em relação ao ano anterior, a exportação do grão aumentou 31,4%. Desde 2019, a área plantada e as safras de soja estão em franca expansão no estado. Com solo fértil, terras planas, clima propício e apoio governamental, o setor agrícola acreano tem se destacado cada vez mais em nível nacional.

“Apostamos no agronegócio e estamos colhendo os frutos. O Acre é uma terra abençoada e de gente trabalhadora. Não tenho dúvidas que os próximos anos serão ainda melhores e mais prósperos. Estamos no caminho certo e o Estado continuará dando as condições para que possamos avançar na geração de emprego e renda”, afirmou o governador Gladson Cameli.

Carne Suína

A exportação de carne suína também registrou um importante crescimento. Saltou de US$ 1,5 milhão, em 2022, para US$ 5,5 milhões, em 2023. Variação de 264,9%, no período. Recentemente, o Acre recebeu autorização para venda da proteína animal ao Peru e República Dominicana. A chegada aos novos mercados, principalmente o país vizinho, é responsável pelo impulsionamento nas vendas.



Além desses dois produtos, castanha, madeira, carne bovina e milho completam o ranking das exportações locais. Ao todo, 51 países fizeram negócios com o Acre. A balança comercial encerrou o ano com saldo de US$ 40,6 milhões.

Por Wesley Moraes- Agência de Notícias do Acre

Foto: Marcos Vicentti/Secom

