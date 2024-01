Peritos da Polícia Civil tentam identificar os corpos encontrados entre os destroços da aeronave

Subiu para sete o número de mortos no acidente aéreo que aconteceu na zona rural de Itapeva, Sul de Minas, na manhã do último domingo (28). A confirmação foi feita pelo Corpo de Bombeiros nesta tarde. Neste momento, os peritos da PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) tentam identificar os tripulantes da aeronave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 10h30, no bairro Monjolinho. Os militares informaram que moradores da região avistaram o monomotor “se partindo no ar” enquanto sobrevoava a região e as partes da aeronave caíram no solo. Moradores contaram que chovia forte e ventava muito no local.

Até o momento a corporação confirmou sete mortes, sendo dois homens e uma mulher, ainda não identificados. Corpos ainda estão no interior da aeronave. As buscas ainda prosseguem em um raio de 400 metros de onde o avião caiu.

Segundo os bombeiros, a aeronave deslocou do aeroporto Estadual de Campos dos Amarais, em Capinas e caiu quando passava pela cidade mineira de Itapeva.

Conforme dados da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave de matrícula PS-MTG foi fabricada em 1996 pela Piper Aircraft, é registrada como uma aeronave de serviço aéreo privado e não possui permissão para realizar táxi aéreo. Ela estava com situação normal para aeronavegabilidade.

Após a queda da aeronave, investigadores do SERIPA III (Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), localizados no Rio de Janeiro (RJ), órgão regional do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), foram deslocados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-MTG, em Itapeva (MG).

