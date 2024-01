Os nativos de Aquário possuem um caráter determinado, realizador e tenaz. Uma vez iniciada uma tarefa vão até o final, custe o que custar, sem que nada os faça recuar. Uma vez abraçado um ideal, lançam-se à luta, pondo em ação todas as suas forças físicas, e toda a sua potência mental. Audaciosos, independentes e inconvencionais, dificilmente se submetem à vontade alheia.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte instinto de preservação. Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os virginianos começam a semana no alerta e a indicação é para manter a calma diante dos problemas profissionais. Não se feche se for contrariado, principalmente quando estiver com seu par afetivo. Não corra riscos nas finanças.

Áries – Você continua recebendo boas indicações astrais e, terá apoio para equilibrar as finanças. Conte com a família para futuros projetos de negócios. Clima de paz com o seu amor. C. 776 M. 2462

Touro – Dia para resolver assuntos domésticos e fazer compras para o seu lar. O momento no trabalho e negócios serão positivos para renovar seus objetivos e realizar mudanças. Seja rápido. Amor ciumento. C. 119 M. 6906

Gêmeos – Fase de ideias avançadas e lucrativas. Seus negócios e trabalho ganham rumos do sucesso. Em alta viagens, novos amigos e para acertos domésticos. Muitas surpresas com a pessoa amada. C. 653 M. 7238

Câncer – Ótimo dia para renovar os negócios e resolver antigas pendências. Os esforços serão recompensados para acertar o setor financeiro. Muitas novidades em família. Forte sensualidade no amor. C. 432 M. 3340

Leão – A Lua no seu signo aumentam as chances de acertar o trabalho e negócios. Graças à confiança que tem nas pessoas que estão ao seu lado, o setor financeiro tende a crescer. Amor com confiança. C. 081 M. 8759

Virgem – O seu dia será no alerta, por isso não fique impondo suas opiniões em casa, poderá criar atritos. Dê mais atenção para as pessoas do trabalho. Cuide da saúde, evite o estresse. Não viaje. C. 847 M. 4120

Libra – Você passa por um bom dia. Estabilidade no trabalho, conquistará a estabilidade desejada. Receberá o apoio que precisa dos familiares para novos planos financeiros. Esperanças renovadas no amor. C. 314 M. 1841

Escorpião – Nesta fase seus projetos domésticos encontram apoio da família. Mudanças positivas vão marcar sua vida profissional, programe os próximos passos. Pode contar com Gêmeos e Áries. Saúde ótima. C. 494 M. 9928

Sagitário – Período de intensas atividades no trabalho e lar. Pode receber convite para negócios, viagens e encontro de familiares. Pense grande em relação às finanças, que voltam a crescer. Amor com sonhos. C. 971 M. 5384

Capricórnio – Nesta fase deve se preparar e organizar mudanças nos negócios, trabalho, contar com mais dinheiro e muitas soluções. Não deixe a teimosia criar atritos com a família. Amor compartilhado. C. 230 M. 5573

Aquário – Você passa por uma fase em que o equilíbrio deve acontecer com mais frequência nos negócios e vida familiar. Controle os problemas no seu trabalho e vá devagar com as mudanças. Amor instável. C. 227 M. 6095

Peixes – A atual influência do Sol na sua 12ª casa, indica instabilidade profissional. Deverá ter paciência com quem esta negociando ou no seu trabalho. Evite entrar em atrito com familiares. Cuide da saúde. C. 560 M. 2617

Por Dircel Alves

