Na manhã desta segunda-feira (29), Jorge de Almeida, 37 anos, foi brutalmente assassinado na Travessa Rio Branco, bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Um homem não identificado invadiu a residência da vítima, onde Jorge estava com sua esposa e filha de apenas 2 anos.

Armado, o assassino disparou três tiros contra Jorge, atingindo um no abdômen, com exposição de vísceras, e dois nas pernas. Infelizmente, a vítima faleceu na frente da esposa e da filha antes mesmo de receber atendimento médico. Após o crime, o criminoso fugiu do local.

O Samu foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, mas ao chegar, os socorristas constataram a morte de Jorge. A Polícia Militar isolou a área para a perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do assassino, e a Polícia Militar do 2º Batalhão está em busca de pistas. A Polícia Civil, através da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ficará responsável pela investigação do caso.

