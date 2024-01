O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) publicou, nesta segunda-feira, 29, no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado preliminar da análise técnica das propostas deferidas no Edital de Arte e Patrimônio e do Audiovisual da Lei Paulo Gustavo (LPG), com as respectivas notas. A classificação e listagem dos projetos contemplados serão divulgadas no dia 15 de fevereiro, conforme o cronograma vigente.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, esclarece que os quatro editais da LPG que estão em andamento obedecem a critérios da Comissão Gestora de Instrumentos de Fomento e Incentivo à Cultura.

“Os contemplados no Prêmio Mestres da Cultura Popular do Acre já estão recebendo os recursos. A comissão que avalia os processos do edital dos Povos Indígenas pediu mais prazo para concluir o processo. E hoje publicamos os pré-selecionados do Arte e Patrimônio e do Audiovisual. Estamos seguindo nosso cronograma e esperamos divulgar o resultado final no prazo estipulado”, diz Kinpara.

Os fazedores de cultura que tiverem questionamentos com relação às notas podem entrar com recurso a partir de hoje, até o dia 31, quarta-feira, solicitando o espelho de avaliação pelo e-mail: [email protected]

A lista preliminar de contemplados, além do Diário Oficial do Estado do Acre, também está acessível no portal da FEM, por meio do endereço www.femcultura.ac.gov.br

Alessandra Machado – Agência de Noticias do Acre

foto: Arquivo/FEM

