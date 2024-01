Na edição n.°7.467 do Diário da Justiça Eletrônico, da segunda-feira, 29, estão disponíveis os resultados sobre recursos e as listas com as aprovadas e aprovados convocados a fazer a próxima fase do certame, prevista para o dia 18 de fevereiro

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) divulgou o resultado definitivo da prova objetiva e convoca para prova escrita e prática do concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de cartórios extrajudiciais do Estado. Essas listas e também o resultado dos recursos estão publicadas na edição n.°7.467 do Diário da Justiça Eletrônico, da segunda-feira, 29.

Conforme o documento, no Anexo I constam o resultado sobre os pedidos de recursos apresentados contra o resultado preliminar da prova objetiva. Mas, a fundamentação das decisões dos recursos estão no link específico da candidata ou candidato, no endereço http://www.consulplan.net/, para a visualização detalhada.

Já as relações definitivas das candidatas e candidatos aprovados na prova objetiva e habilitados para seguir para próxima fase estão nos Anexos II a V.

Segundo o documento, a prova escrita e prática será realizada no dia 18 de fevereiro deste ano e em até cinco dias antes desta fase, no site da Consulplan, as pessoas terão acesso a informações sobre o horário e o local de realização da referida prova.

Emanuelly Falqueto | Comunicação TJAC

