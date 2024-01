Uma pistola calibre 380 na caminhonete modelo Ranger da vítima

O comprador de gado Edson Gonçalves da Rocha, 46, conhecido como “Edinho Boiadeiro”, foi morto a tiros na madrugada do último domingo (28) na linha C-06, no assentamento Flor do Amazonas, zona rural do município de Candeias do Jamari, em Rondônia.

O Rondoniaovivo apurou que o homem estava em um bar, quando teria entrado em discussão com o acusado por causa de uma dívida da compra de gado.

Em meio a discussão acirrada, “Edinho” teria se dirigido até a caminhonete dele, mas o acusado armado sacou uma arma e atirou três vezes na direção das costas da vítima que caiu ao solo e levou mais um tiro na cabeça.

O autor do crime fugiu do local na sequência. Durante os trabalhos da Perícia Criminal, foi encontrada uma pistola calibre 380 na caminhonete modelo Ranger da vítima. O corpo de Edinho foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

