A morte do braçal Fábio Profiro da Silva, 30 anos de idade, ocorrida na zona rural de Sena Madureira, ainda está em fase de investigação. Porém, até a manhã desta segunda-feira (29), o autor do crime ainda não tinha sido capturado pela polícia.

O caso está sendo apurado pela Unidade de Segurança Pública de Sena e os investigadores tentam, inicialmente, identificar o autor do homicídio. Alguns moradores deverão ser ouvidos nesta segunda-feira pela autoridade policial.

Fábio Profiro foi morto no início da noite de quinta-feira (25), no km 20 do ramal dos terçados, entrando mais 1 km no ramal do mucuripe. A Polícia Militar confirmou que ele estava no interior de sua residência quando foi surpreendido por um desconhecido e não teve como esboçar reação. A vítima foi atingida inicialmente por disparo de arma de fogo. Em seguida, foi ferido com arma branca no abdômen e no pescoço.

Na sexta-feira (26) tanto a Polícia Civil quanto a Militar foram destacadas para o local do crime com o fito de adotar as medidas cabíveis. Até agora, ninguém soube informar o motivo do assassinato.

Segundo consta, a vítima não tinha parentes em Sena Madureira.

Por ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram