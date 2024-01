Aconteceu na noite do último domingo (2) por volta das 23 horas, um acidente de trânsito grave no Município de Sena Madureira nas proximidades do Bairro Eugênio Areal na Estrada do Xiburema.



Um carro e uma motocicleta colidiram fortemente deixando o condutor e garupa da motocicleta gravemente ferido, um deles com fraturas expostas e o outro com vários hematomas pelo corpo, o SAMU foi chamado e conduziram as vitimas para o pronto socorro local.



O condutor do carro segundo informações teria deixado local antes da chegada da Polícia Militar.

O acidente será apurado pela policia para saber de quem foi a culpa por calçar o acidente

Por Aldemir da Silva

