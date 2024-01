A Quadrilha Junina Manguaça, campeã de diversas competições municipais e estaduais, este ano apresenta com entusiasmo o espetáculo “O Prego e a Medalha”, cujo tema se refere a história de Frei Padre Paolino. Trata-se de uma emocionante homenagem ao homem cuja fé guiava suas ações, salvando e transformando vidas através de ervas milagrosas.

Otalicio Almeida, presidente da Junina Manguaça, sempre se inspirou em temas religiosos, e este ano não é exceção, pois traz de volta um dos grandes espetáculos de 2004, “O Prego e a Medalha”. Este tema conta um pouco da história de Frei Paolino, trazendo para a temporada repertório musical, casamento teatral e coreografias temáticas sobre sua história.

Leyd Dhay, coreógrafa da Junina Manguaça, tem se destacado muito desenvolvendo um belíssimo trabalho à frente da quadrilha, com suas coreografias brilhantes que chegam ao ponto de arrancar lágrimas das pessoas que as presenciam. Essa é uma característica muito forte de Leyd Dhay, que costuma fazer o público sentir emoção através de suas lindas coreografias. Vale ressaltar que Leyd Dhay também já participou de outras juninas, foi dançarina de palco e acompanhou várias bandas renomadas como Dejavú, entre outras. Com seu talento, ela tem todo o aval do presidente Otalicio Almeida para desenvolver coreografias na temporada de 2024.

Por AcreOnline.Net

