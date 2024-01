Um vídeo circula nas redes sociais, mostrando um homem ameaçando um rapaz ao sacar uma arma de fogo no Mercado do Bosque, em Rio Branco, na madrugada deste sábado. O incidente causou pânico entre as pessoas presentes no local, que temiam por uma tragédia iminente.

O Mercado do Bosque, conhecido como ponto tradicional na cidade, tornou-se palco frequente de desentendimentos, especialmente após festas noturnas, quando pessoas embriagadas procuram o local para tomar café da manhã.

