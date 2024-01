Antônio Gednilson Simplício da Mota, de 43 anos, o “Hulk”, e Diego Lopes Nascimento, 25 anos, assassinados dentro do Presídio Estadual Francisco D´Oliveira Conde, em Rio Branco, próximo ao meio-dia da última sexta-feira (26), eram padrasto e enteado.

O crime ocorreu no horário banho de sol, ambiente monitorado por câmeras de vigilância, e os corpos, em seguida, foram levados para uma das celas. Os criminosos usaram estoques – armas brancas artesanais – para cometer os homicídios.

Um agente de segurança informou que Diego foi morto para não delatar os crimes cometidos pelo padrasto, que, dentre outras ocorrências, matou um policial em 2008 na cidade de Porto Velho.

Na Unidade de Recolhimento Provisório (URP) foi registrada uma fuga, também na manhã desta sexta-feira, 26.

O preso Kennedy da Silva Melo, que tinha portaria para trabalhar dentro da unidade, foi jogar o lixo da cozinha ao fundo do prédio e aproveitou a oportunidade para pular o muro do fundo do presídio.

