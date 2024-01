Na tarde da última sexta-feira (26), Maicon de Lima dos Anjos, de 23 anos, foi brutalmente ferido com diversos golpes de faca na Rua Beija-Flor, acessada pelo Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim 2, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Maicon foi atacado e correu até a Rua Beija-Flor, onde foi encontrado por populares ensanguentado em frente a uma residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados.

O Samu enviou uma ambulância de suporte básico, e os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos. Posteriormente, uma ambulância de suporte avançado chegou ao local, conseguindo estabilizar Maicon, que foi encaminhado em estado gravíssimo ao pronto-socorro de Rio Branco. O rapaz apresentava ferimentos no pescoço, braço e cabeça, necessitando de entubação no local do ocorrido.

A área onde a vítima foi encontrada foi isolada pela Polícia Militar do 2° Batalhão para permitir o trabalho do perito em criminalística. Mesmo após patrulhamento na região, nenhum suspeito foi localizado.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram