Sendo o aquariano uma pessoa criativa precisa de uma vida movimentada e que apresente oportunidade de conhecer pessoas; o mesmo continua valendo quando está de férias. Aconselha-se que quando sair de férias viaje sempre acompanhado e não vá para lugares extremamente solitários. Procure se assegurar de ter um mínimo de conforto em suas férias visto que gosta de ter uma certa mordomia.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de bom coração. Procura sempre o lado positivo da vida. De forte personalidade, seguirá seu próprio curso profissional e pessoal. Esta sempre ajudando os mais necessitados. É livre, bem-disposto e arrojado.

Alerta

Os leoninos ficam no alerta até às 16h12, e a indicação é de cuidados enquanto durar este período negativo. Procure relaxar e descansar. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Virgem no restante do final de semana.

Áries – O seu astral está altíssimo para conseguir o que pretende no setor pessoal e profissional. Os interesses em comum vão falar mais alto na vida a dois Pode aceitar convites para estar ao lado da família. C. 594 M. 7860

Touro – Ótima fase para exercer atividades profissionais com as quais se identifica. Período para acertar as finanças. Faça uma surpresa ao seu par afetivo. Programe o final de semana ao lado da família. C. 36 M. 6956

Gêmeos – Fase em que você esta com alto astral para ampliar seus contatos. Entrada extra de dinheiro. Proteção da família. Mude a rotina com seu par afetivo no final de semana. C. 057 M. 8015

Câncer – Você tem um dia de acertos. Sua comunicação vai surtir bons resultados no trabalho. No amor, seu lado carinhoso vai falar mais alto. Favorável para mudanças na decoração de sua casa. C. 234 M. 9301

Leão – Você fica até o final da tarde no alerta. Deixe tudo como esta no trabalho, adie as mudanças. Mantenha a calma diante dos problemas. A noite promete acertos e uma boa convivência com seu amor. C. 481 M. 3609

Virgem – Aproveite o período da manhã e começo da tarde para apostar no seu potencial e atingir suas metas. A partir das 16h12, você entrará no alerta e terminará o final de semana neste período negativo. C. 290 M. 1058

Libra – Poderá unir o útil ao agradável no trabalho. Suas idéias poderão ser aproveitadas em todos os setores. O seu charme vai chamar à atenção das pessoas à sua volta. Tudo certo no amor. C. 145 M. 2471

Escorpião – Seu profissionalismo vai contar pontos a seu favor no trabalho. Utilize o final de semana para promover mudanças na decoração de sua casa. Bom dia para fazer planos com seu amor. C. 062 M. 5131

Sagitário – A sorte esta ao seu lado quando o assunto for trabalho. Sucesso para firmar ou conquistar seu espaço. Sinal verde para acertar parcerias. Esta é uma boa fase para uma reconciliação. C. 820 M. 7593

Capricórnio – É hora de contar com sua força para tratar de assuntos de trabalho. Realce seu magnetismo. No amor, poderá desfrutar de momentos aconchegantes ao lado da pessoa amada. C. 911 M. 0627

Aquário – O Sol no seu signo traz oportunidades de expansão profissional. Fase em que os projetos ganharão impulso. A convivência com a pessoa amada deverá melhorar bastante. C. 772 M. 4248

Peixes – Alguns problemas podem aparecer no trabalho. Procure ouvir conselhos, não queira fazer tudo sozinho. Seja realista com suas finanças. Fique ao lado da pessoa amada e família. C. 626 M. 1784

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram