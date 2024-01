Na manhã deste sábado (27), Romário Lima da Silva, de 34 anos, foi brutalmente assassinado com golpes de faca e terçado em seu apartamento no conjunto de apartamentos na Travessa Chico Mendes, bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de uma testemunha, dois homens chegaram ao local e ordenaram que os moradores dos outros apartamentos saíssem de suas residências. Os criminosos dispararam um tiro na porta do apartamento de Romário, arrombaram o local e forçaram uma adolescente de apenas 13 anos, que estava presente com Romário, a sair do quarto e ir embora.

Armados com duas facas e um terçado, os agressores desferiram vários golpes contra Romário. Mesmo tentando escapar, a vítima foi atingida e caiu fora do apartamento, onde foi alvo de mais golpes de terçado no pescoço e na cabeça. Após o ataque, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, enviando uma ambulância de suporte avançado. No entanto, ao chegar, os socorristas constataram a morte de Romário. A Polícia Militar isolou a área para a perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

Apesar dos esforços, a polícia não localizou os suspeitos até o momento. As informações foram coletadas pelos policiais militares do 2º Batalhão, e a investigação ficará a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por AcreOnline.net

