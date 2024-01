Do ponto mais ocidental do país vem mais uma aposta para fomentar a produção agrícola no Acre. Neste sábado, 26, o governador Gladson Cameli prestigiou, em Mâncio Lima, a assinatura de uma ordem de serviço para construir a usina de beneficiamento da Coopercafé, indústria com sede no município.



Criada em 2021, a Indústria de Cafeicultores do Vale do Juruá, região em que habitam mais de 200 mil acreanos, colabora com o avanço da produção sustentável de café na região. Com os incentivos da administração estadual e de parceiros, a prática desponta como um caminho promissor para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Acre.

Durante a cerimônia, Cameli destacou que o Estado tem se empenhado para potencializar o setor. O chefe do Poder Executivo enfatizou que a política que proporciona a abertura e recuperação de ramais de janeiro a janeiro, a aquisição de máquinas pesadas para auxiliar o produtor rural, o apoio técnico e a mecanização dos serviços, além da distribuição gratuita de mudas e a realização de concurso para premiar as marcas em destaque no Acre, têm fortalecido e estimulado o crescimento da cafeicultura em território acreano.



“É um momento de reconhecer e agradecer o apoio do governo federal, que tanto tem ajudado o Acre e que, neste caso, colaborou para realizar o sonho antigo da construção do Complexo Industrial da Coopercafé. Como governante acreano, também agradeço às demais parcerias que nos ajudam a construir um estado melhor para todos, sobretudo tudo para as minhas autoridades [as crianças], pois é para elas que atuamos para transformar o território acreano em terra próspera e de oportunidades”, ratificou Cameli.

Para construir e equipar a unidade, será aplicado cerca de R$ 6 milhões de recurso próprio da Coopercafé e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Com a iniciativa, será assegurado aos cooperados o beneficiamento mecanizado do grão, ou seja, o trabalho de eliminar a casca da cereja do café e de separação do grão será feito de forma célere. O método é essencial para que o produto chegue ao consumidor com qualidade.



Com palavras de gratidão aos parceiros e produtores, Jonas Lima, presidente da Coopercafé, falou da satisfação de vivenciar o que classificou como momento histórico e um marco para o setor no Acre. “As conquistas que estamos presenciando hoje foram construídas com muitas mãos”, celebrou Jonas.



O evento reuniu secretários de Estado, deputados, empresários do ramo, prefeitos e autoridades locais.

Café: fonte de prosperidade e de oportunidades

Nos últimos anos, o produtor manciolimense Bruno Oliveira é prova viva do avanço da cultura da produção sustentável de café na região. O solo fértil aliado aos incentivos do poder público e à força do trabalho expandiram os negócios da família, que se tornou sinônimo de prosperidade e de oportunidades.

Ao relatar as maiores conquistas que a prática trouxe à sua vida, o representante do Café Vovô Raimundo resumiu: “A união da minha família. Juntos, estamos tocando o negócio que se iniciou com o meu avô. É uma satisfação”, proferiu.

Por Eliel Mesquita Agência de Noticias do Acre

Fotos: Marcos Santos/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram