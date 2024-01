O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli participou, na noite desta sexta-feira, 26, da solenidade de posse do procurador-geral de Justiça, do corregedor-geral e do Conselho Superior do Ministério Público do Acre (MPAC) para o biênio 2022-2024. O evento ocorreu no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, e reuniu autoridades e profissionais da área jurídica.



Demonstrando extremo respeito pela democracia, pois acredita que é o melhor sistema para avançar em direção a diminuição das diferenças sociais e para promover a inclusão, o governador parabenizou o procurador-geral empossado, Danilo Lovisaro, o procurador e corregedor-geral, Álvaro Luiz Araújo, e os procuradores Carlos Roberto Maia, Celso Jerônimo Souza e Francisco José Maia Guedes, que compõem o Conselho Superior.



“Quero aproveitar esse momento para ressaltar a importância das parcerias entre o Ministério Público e a gestão estadual que tem acontecido ao longo desses cinco anos em que estou como governador, com ações conjuntas em diversas áreas e setores do nosso estado para ajudar a população a resolver problemas relacionados à catástrofes naturais assim como situações de emergência sanitária como vimos durante o período mais agudo da pandemia da covid”, destacou o governador Gladson Cameli.



Demonstrando gratidão a todos que compõe o Ministério Público do Acre, o procurador-geral destacou que sempre buscou fazer uma gestão que reconhecesse o trabalho de cada servidor e trouxesse resultados, prezando pela correta aplicação dos recursos públicos.

“Atuando como defensor do regime democrático, da ordem jurídica e pelo efetivo respeito aos poderes públicos, aos direitos e aos deveres assegurados na Carta Magna, causas que sempre guiaram os meus passos e minha trajetória no Ministério Público. Também assumi o compromisso de ser um procurador-geral de Justiça de todos. E fiel a este propósito, busquei unir cada vez mais a nossa instituição”, declarou Danilo Lovisaro.

O fato notável da eleição que elegeu o procurador Lovisaro foi a participação de todos os 88 membros aptos do Ministério Público, em uma votação eletrônica inédita na história do MPAC, marco que representa um avanço significativo na modernização dos processos internos do órgão.



Danilo Lovisaro, atual procurador-geral de Justiça do MPAC, é uma figura notável no cenário jurídico acreano. Graduado em Direito pela Universidade Braz Cubas, Lovisaro possui especializações em Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Penal e Direito Processual Penal. Além disso, é Mestre em Direito pela UFSC e Doutor em Direito pela Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Desde 1994, atua como professor efetivo na UFAC, onde ministra disciplinas de Processo Penal.

Miguel França Agência de Noticias do Acre

Fotos: José Caminha /Secom

