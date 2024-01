Uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu uma arma de fogo e 23 munições, em ocorrência na tarde deste sábado, 27, em Sena Madureira. O homem que portava o armamanto foi preso, suspeito de integrar uma facção criminosa e orquestrar possíveis ataques a um grupo criminoso rival.

Os militares receberam informações de que o indivíduo estava encarregado de transportar armas para um confronto de facções programado para a noite deste sábado. Em patrulhamento, a equipe policial o abordou, e com ele encontrou uma pistola .9mm com 23 munições nos carregadores.

O criminoso, conhecido por outros delitos, incluindo roubo de celulares, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia do município para providências posteriores.

Assessoria de Comunicação da PMAC

