O folclore acreano é rico em lendas e mitos que refletem a cultura e a imaginação do povo da região. Essas narrativas, transmitidas de geração em geração, revelam aspectos da vida na Amazônia e destacam seres misteriosos que habitam as florestas e os rios do Acre. Abaixo, apresentamos algumas das lendas mais marcantes.

Mapinguari: O Monstro da Floresta

O Mapinguari é uma figura temida, descrita como um ser monstruoso com características peculiares, como cabelos semelhantes aos de um macaco, um único olho na testa e pés parecidos com uma mão de pilão. Diz-se que é invulnerável a balas e exala um odor forte. O Mapinguari costuma confundir caçadores e seringueiros com seus gritos na floresta, tornando-se uma presença temível.

Gogó de Sola: O Macaco Valente

O Gogó de Sola é um macaco valente, conhecido pela cor castanho-vermelha de seu pescoço sem pelos. Apesar de seu tamanho pequeno, é agressivo e ataca diversos animais, incluindo onças e burros. Diz-se que ele só solta os dentes se corta em sua cabeça, e sua ligeireza impressiona os caçadores.

Alma de Bom Sucesso: A Santa Milagreira

A lenda da Alma de Bom Sucesso relata a história de uma mulher que deu à luz duas crianças na selva, sem assistência, e acabou morrendo. A capela milagrosa erguida em sua homenagem atrai peregrinos de toda a região, relatando numerosos milagres associados a essa entidade.

Rasga-Mortalha: A Ave Sobrenatural

A Rasga-Mortalha é uma ave temida que traz estranhos avisos do céu. Seu canto, semelhante ao rasgar de pano, é considerado agouro quando passa sobre uma casa, encerrando a preparação da mortalha para alguém prestes a morrer.

Cipó Hoasca: A Planta Mágica

O cipó hoasca, conhecido como ayahuasca, é uma planta que desempenha um papel importante nos rituais xamânicos. Sua descrição inclui a capacidade de produzir sons semelhantes a um bombo quando adulto. Da hoasca, é feito o chá conhecido como daime, utilizado em práticas espirituais.

Tiranabóia: Inseto Venenoso

A tiranabóia é um pequeno inseto cujo ferro, quase do tamanho do seu corpo, é venenoso. Diz-se que, ao atingir uma árvore, ela a envenena, levando à sua morte dias depois.

Acoã: Avenida Agoureira

O acoã é uma pequena ave cujo canto é interpretado como um presságio de morte e chuva intensa pelos seringueiros.

Boto: O Sedutor dos Rios

A lenda do boto, comum em toda a região amazônica, tem variações no Acre. Uma delas envolve o boto que seduz moças nas praias, prometendo casamento, enquanto a outra destaca a transformação de pessoas em botos encantados.

Caipora: O Guardião da Selva

O caipora, também conhecido como pai da mata, é um ente fabuloso que protege a selva acreana. Diz-se que ele ataca os cachorros dos caçadores e que é essencial oferecer tabaco como oferta ao encontrá-lo na floresta.

Cobra Grande: Serpente Gigante dos Rios

As lendas sobre a Cobra Grande descrevem enormes serpentes que habitam os rios acreanos. Algumas histórias também falam da cobra-encantada, que viaja pelos rios amazônicos explorando tesouros encantados.

Caboré: Ave Noturna que Clama pelo Sol

O Caboré é uma ave noturna, de cor parda, que vive nas ramadas das árvores. Seu canto melancólico durante as noites invernais parece pedir pelo sol.

