Após intensos seis dias de buscas, o Corpo de Bombeiros cercou as operações na tentativa de encontrar Tarcílio Kulina, um indígena de 63 anos que desapareceu em uma área de mata no Acre. A situação, que mobilizou os moradores próximos, ainda permanece sem respostas, deixando a comunidade preocupada.

Tarcílio Kulina vivia em Santa Rosa do Purus, mas se encontrava acampado com familiares e amigos às margens do rio Purus, em frente à cidade de Manoel Urbano. Na madrugada de domingo (21), ele queixou-se de dores e informou à esposa que iria se deitar no chão. Ao amanhecer, não foi mais localizado.

Apesar dos esforços empregados pelos Bombeiros, que incluíram técnicas avançadas e o uso de um cão farejador, nenhum vestígio do indígena foi encontrado durante todo o período de busca.

Por AcreOnline.net

