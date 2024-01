A adolescente denunciou o padrasto após cansar de ser abusada sexualmente

Um homem, de 54 anos, foi preso nesta quarta-feira (24), por estupro de vulnerável contra sua ex-enteada. O crime ocorreu em 2011, no município de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus). A vítima comunicou os abusos à sua mãe mas ela não acreditou.

De acordo com a delegada Wagna Costa, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), a vítima denunciou o caso ainda na época do crime, relatando que teria sido abusada sexualmente aos 11 anos pelo seu padrasto. O crime iniciou com atos libidinosos, quando a vítima tinha 8 anos.

“A vítima, desde o início, contou à sua mãe o que estava acontecendo, mas a genitora não acreditou nos relatos da filha. Aos 13 anos, a vítima foi morar com a sua tia, por não aguentar mais a situação, até que um dia ela resolveu denunciar o homem em depoimento na delegacia”, contou.

Conforme a titular, a Vara de Humaitá decidiu pela condenação do indivíduo e, na quarta-feira (24), a equipe policial saiu em busca dele, em sua residência e locais conhecidos, mas não localizaram.

“Ele soube que estávamos a sua procura e veio à delegacia na quinta-feira, verificar o porquê e recebeu voz de prisão”, disse.

O indivíduo foi condenado a 22 anos e 4 meses por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: D24am

