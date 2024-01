Câmeras de segurança instaladas na Rua Uirapuri, no Conjunto Ouricuri, registraram uma sequência de três acidentes inusitados na noite da última quinta-feira. Em meio à chuva constante que atingiu a capital acreana, a via se tornou palco de incidentes quando uma caçamba passou pelo local, deixando cair barro que, com a água da chuva, se transformou em lama escorregadia.*

As imagens capturadas pelas câmeras revelam o momento em que três motociclistas perderam o controle de suas motos, caindo em questão de minutos. A condição escorregadia do solo parece ter sido o fator determinante nos acidentes.

