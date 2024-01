A faca ficou cravada na região do peito da vítima, que foi socorrida por populares.

Um homem foi esfaqueado no peito no centro de Cruzeiro do Sul na manhã desta sexta-feira (26). A ação criminosa foi registrada por imagens de câmeras de segurança, onde é possível ver a vítima conversando com outra pessoa, quando o criminoso chega e acaba desferindo o golpe. A faca ficou cravada na região do peito da vítima, que foi socorrida por populares.

A Polícia Militar não foi acionada pelo Copom, mas tomou conhecimento do fato e se dirigiu ao Pronto Socorro para verificar a situação da vítima.

O homem ferido é morador do ramal 2 e afirmou não conhecer o autor da agressão nem o motivo. Ele foi atingido por um único golpe de faca e está em estado estável.

De acordo com informações extraoficiais, o suspeito teria se apresentado na delegacia após o crime e confessado a autoria. A Polícia Civil está investigando o caso e deve ouvir o depoimento do acusado e de possíveis testemunhas.

JURUA24HORAS

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram