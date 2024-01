Durante o serviço operacional da manhã desta sexta-feira, 26, equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) apreenderam mais duas armas de fogo no bairro Taquari. Dois adultos foram presos e dois adolescentes foram apreendidos no local da ocorrência.

Informados via Centro de Operações Policiais Militares (Copom) que dois cidadãos estariam transitando em via pública com armas de fogo, duas guarnições do 2º BPM se deslocaram ao endereço repassado. Ao chegarem, um dos autores tentou se evadir, sendo detido em um imóvel na localidade.

Com ele foi encontrada uma arma de fogo, escopeta calibre 12 e na residência, onde se encontrava mais três pessoas, uma pistola calibre 9 milímetros, com sete munições. Os presos informaram pertencer a uma organização criminosa e usaria os armamentos para confronto com grupo rival.

Um dos adolescentes já havia sido apreendido no dia 3 de janeiro do corrente ano também por ato infracional análogo ao porte ilegal de arma de fogo. As quatro pessoas foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os armamentos.

Assessoria de Comunicação da PMAC

