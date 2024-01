A Justiça dos Estados Unidos aceitou nesta sexta-feira (26) o pedido de recuperação judicial da companhia aérea Gol. Agências de risco estimam que a dívida da empresa seja de R$ 20 bilhões. O pedido foi aceito pelo juiz-chefe da corte de falências de Nova York, Martin Glenn.

Conforme a decisão, as partes, sejam pessoas físicas, sócios, corporações, estrangeiras ou nacionais, ficam proibidas de abrir ou dar continuidade a quaisquer ações judiciais ou administrativas contra os devedores. Eles também não poderão executar, contra os devedores ou seus bens, sentenças obtidas antes do início do chapter 11, entre outros impedimentos.

Com a decisão judicial, a Gol também garante manutenção e proteção de suas licenças e concessões, uma vez que a Justiça proibiu atos de revogação e suspensão dessas autorizações.

A companhia aérea iniciou o processo americano, conhecido como chapter 11 – proteção contra falência nos EUA -, na quinta-feira (25) com um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões.

De acordo com a Gol, a medida é tomada para fortalecer sua posição financeira. A companhia afirmou que todos os voos operam conforme o programado e todas as passagens aéreas e reservas permanecem em vigor.

